“Me cobraba 200 lucas por grabarse comiendo”: restaurant lanza feroz palo a influencers (y las redes ya lo aman) / Instagram

No necesitó invertir demasiado dinero en publicidad para convertirse en viral. El restaurante La Pizzarra, en la comuna de La Reina, llamó la atención de las redes sociales tras publicar un curioso video en su feed.

En el registro se ve a uno de los cabecillas del espacio mientras degusta los platos. Pero lo que más comentarios generó fue el texto que acompaña todo.

“Una influencer me cobrara 200 lucas por grabarse comiendo en mi negocio, así que decidí hacerlo yo, a ver qué pasa”, se lee.

Como una especie de Anton Ego de Ratatouille, pero chileno, probó pizza, tomó cerveza y también incluyó el postre. “Se disfrutó”, reseñó el post.

Actualmente lleva más de 270 mil likes y se encamina a los 4 mil comentarios. “La Pizarra no necesita publicidad. Cuando algo es bueno, se corre la voz y listo. Por algo pasa lleno ¿o no?“, escribió un usuario.

“No soy influencer, pero paso el dato. El lugar es rico, se pasa bien y no es na’ de caro. Opinión gratis”, señaló otra persona en la caja.

“Estimado, tenga por seguro que su publicidad y el mensaje que ha hecho valen mucho y es mil veces más efectivo que pagarle y alimentar a un influencer sobreactuado. Felicitaciones”, lanzó un tercero.

El espacio, ubicado en Principe de Gales #6519 atiende de lunes a domingo desde las 13:00 horas.