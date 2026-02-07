;

“En Suiza es más barato”: rostro de Canal 13 se mostró indignado por el precio de un café en Providencia

“¿Soy yo o salir por un café en Chile ya es un evento premium?“, preguntó Marcelo Kiwi en TikTok.

Javier Méndez

Marcelo Kiwi, el creador del programa de viajes Siempre hay un chileno, pasó a tomar un café en Santiago y no pudo creer lo que vio en la boleta.El creador de contenido dejó la evidencia en su cuenta de TikTok.

“Paramos porque necesitamos calmar energía, tomar un cafecito aquí en el Tavelli de Providencia”, contó. Luego, reveló lo que pidió: un café, un juego y una palmerita que a su criterio estaba “más o menos”.

“Llegó la cuenta, ¡14 lucas!, ¡14 lucas!”, mostró a sus seguidores. “Nosotros estuvimos grabando en Suiza, que es de los lugares más caros, y era más barato que esto”, reveló.

“Más impactó la boleta que el sabor. ¿Soy yo o salir por un café en Chile ya es un evento premium? Te leo“, sumó en la descripción del registro.

ADN

En la caja de comentarios, fueron muchas las personas que reaccionaron. “Abuso”, sintetizó uno de los seguidores.

“Me parece que en Chile hay un aprovechamiento y un descontrol total en cuanto a precios en servicios gastronómicos. Lo triste es que eso no se ve reflejado en los sueldos de los trabajadores del rubro y, obvio, tampoco se ve reflejado en la calidad de lo que ofrecen”, desarrolló otra persona.

“Yo paro en un Castaño por $1.990 un café + $1.090 un berlin, y quedo tiki taka”, recomendó un tercero.

Mira el video de Marcelo Kiwi a continuación:

@marcelokiwi

Fuimos por un café y pasó esto. Paramos en el Tavelli de Providencia y quedamos sinceramente sorprendidos de lo caro. Pedimos un café, un jugo y una palmerita… y, siendo honestos, tampoco estaba tan bueno. Más impacto la boleta que el sabor. ¿Soy yo o salir por un café en Chile ya es un evento premium? Te leo ☕💸

♬ sonido original - Marcelo Kiwi

