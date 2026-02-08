“Lo hice todo mal”: Famoso local gastronómico confirma cierre de sucursal a menos de un año de la apertura (y esta es la razón)

Esta semana se confirmó el cierre definitivo de uno de los locales de La Fiambrería, la conocida charcutería artesanal que nació en el año 2019 en el barrio Franklin.

La noticia fue confirmada a través de un video publicado en sus redes sociales. “Acompáñame a cerrar una sucursal”, se escucha en el registro grabado en el mall Parque Arauco.

Marcos Somana, uno de los fundadores de la idea, se sinceró. “Desde el día uno lo hice todo mal con esta tienda. Elegí a la peor constructora posible, como si estuviera buscando problemas activamente”, explicó.

“Construir en un mall es una carrera contra el tiempo y el tiempo es dinero” admitió el maestro charcutero. Si hace dos años la meta era alcanzar las nueve tiendas, ahora actualizó las pretensiones a menos puntos de venta, pero cada uno de estos con cariño, mayor propósito y alma.

“Hoy mi prioridad no es abrir por abrir. Es tranquilidad. Es seguridad. Es tiempo de calidad con mi familia. Porque ningún local, ningún mall y ninguna vitrina vale más que eso (...) A veces cerrar una puerta no es fracasar. Es tener el coraje de proteger lo que realmente importa”, escribió en la descripción del clip.

Los seguidores de la propuesta entregaron diversas palabras de apoyo. “Me encantaba esta ubicación. Bruncheaba un sandwichito, pero se entiende: ya se vendrán más sucursales. ¡Mucho éxito!“, dice uno de los comentarios.

“Ánimo, que sabemos la calidad de tu trabajo" y “Que mensaje tan poderoso”, fueron otras reacciones.

Por ahora, la marca sigue funcionando en los locales de Pedro Torres #1227, Apoquindo #2730 (MUT), Franklin #741 y Eliodoro Yáñez #2976.