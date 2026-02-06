“No esperábamos encontrarnos con esto”: turista argentina alucina con un lugar gratuito de Santiago y lo llena de elogios

Una familia argentina pasó por Santiago y no pudo evitar sorprenderse con una de las obras más llamativas que tiene el comercio capitalino.

En su canal de YouTube, Espíritu Indomable por el mundo, registraron su visita por el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en la comuna de Las Condes.

“Un lugar hermoso que consideramos visita obligada”, definió la madre núcleo, pese a que el espacio aún no está funcionando a toda su capacidad.

“Llegamos por casualidad y nos encantó”, añadió la misma voz poco después.

“No esperábamos encontrarnos con este lugar. Íbamos a tomar el subte (metro) y terminamos descubriéndolo”, dijo en las redes sociales.

Así, aprovecharon de descubrir la amplia oferta gastronómica y locales abiertos.

“El MUT es una forma de pasear en un centro comercial diferente, que no sea un mall tradicional. Voy siempre; es muy hermoso”, opinó una persona en los comentarios.

“Es bello, entretenido, original con su hermoso jardín natural”, destacó otro usuario que se topó con el registro.