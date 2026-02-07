;

“Más escondida que los...”: el desubicado chiste sin censura que Ernesto Belloni lanzó a la Botota en el Festival de Parral

Che Copete no tuvo filtros en el evento de la Región del Maule. Esto fue lo que dijo.

Javier Méndez

El histórico de Morandé con Compañía, Ernesto Belloni, dijo presente en el Festival de Parral 2026.

La noche del viernes, “Don Che” se subió al escenario y desplegó sus mejores bromas ante la masiva audiencia. Como es costumbre, también apareció su compadre, El Poeta.

Al menos en el lugar le fue bastante bien, ya que no hubo pifias. En paralelo, usuarios de redes sociales no estuvieron tan convencidos por lo que mostró el protagonista de El vengador del hoyo.

Como es común, su rutina fue de grueso calibre con varios chistes de índole sexual y sin filtro, un sello inamovible de sus más de tres décadas de carrera en el país.

Eso sí, una de las bromas llamó la atención de distintos televidentes. El hombre apuntó a Botota Fox.

(Yo) me hice artista de casualidad, hasta cuando llegó octubre (de 2019) que se acabó la fiesta, se acabó la tele y me tuve que ir a la casa sin pega”, lanzó.

“Por suerte vino la pandemia y me encerré en mi casa. Mi señora, yo y una muñeca inflable que yo tengo, más escondida que los coc... de la Botota, así, para adentro”, siguió. Risas generalizadas.

“Tengo una muñeca inflable porque yo soy una máquina de sexo. Soy un taladro con testículos. En serio, no pueden pasar tres horas. Me hincho, me pongo morado”, continuó.

