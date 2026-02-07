;

“Humor burdo y de viejo verde”: redes destrozan presentación de Che Copete en Festival de Parral 2026

El artista desplegó su rutina durante la tercera noche del Vibra Fest Parral 2026. Cautivó al público presencial; sin embargo, no a todos los que lo vieron desde casa.

Javier Méndez

“Humor burdo y de viejo verde”: redes destrozan presentación de Che Copete en Festival de Parral 2026

Ernesto Belloni, más conocido por su personaje de Che Copete, fue el encargado de hacer reír en el Vibra Fest Parral 2026. El viernes, el artista salió a escena tras Francisca Valenzuela y antes de Tomo como Rey.

El humorista tuvo una existosa presentación ya que pudo conectar con el público presente en la tercera noche de evento, pero no logró convencer a todos y las críticas llegaron a través de las redes sociales.

Hubo un cuestionamiento que se repitió en más de una ocasión: el tipo de rutina que desplegó el hombre detrás de Cartagena Vice.

Algunas usuarios dispararon contra los chistes “sacados de otra época” y las bromas repetidas de otras instancias previas.

“Che Copete con una rutina de hace 20 años atrás. Humor burdo y de viejo verde, criticó un usuario de X.

“Siempre me gustó el Che Copete, pero los tiempos han cambiado tanto que uno mismo también cambió y, definitivamente, este tipo de humor YA NO VA. Cosificando mujeres, hablando de la cintura para abajo, mostrando traseros... rutina horrible", desarrolló otro.

“Sin Che Copete, este festival era 10/10… Fran Valenzuela una capa“, sumó otra persona.

Mira la rutina de Che Copete en Vibra Fest Parral 2026 a continuación:

