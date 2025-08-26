Ernesto Belloni: “Yo entendí el mensaje de las mujeres (...) ya no existe ese manoseo antiguo ni el sacarles la ropa interior”

A sus 66 años, Ernesto Belloni asegura estar viviendo una de sus etapas más activas, aunque con un humor renovado. El comediante, conocido por dar vida a Che Copete, conversó sobre cómo ha debido adaptar su estilo a los nuevos tiempos, manteniendo la picardía que lo hizo famoso, pero dejando atrás prácticas que hoy considera obsoletas.

“Yo entendí el mensaje de las mujeres. Hoy trabajo con varias como actrices o bailarinas. Ya no existe ese manoseo antiguo ni el sacarles la ropa interior. Pero la picardía sigue, porque eso es parte del ADN del Che Copete”, explicó humorista a Alfombra Roja.

Para Belloni, la llamada “generación de cristal” puso límites estrictos en la comedia, aunque asegura que el público hoy quiere reírse con menos censura: "Por un momento la gente fue secuestrada por esta minoría que quería cambiar todo, hubo un cambio muy drástico, quisieron cambiar hasta el idioma, eso me parecía absurdo".

Actualmente, el actor cómico combina su programa en TV+ con giras por el país, acompañado de un elenco reducido donde destaca Camila Santander, modelo chilena coronada Miss Europe Continental 2023. Según Belloni, su presencia busca darle “elegancia y frescura” al show, lejos del formato de vedettes que marcó sus espectáculos en décadas pasadas.

El humorista no oculta sus deseos de seguir innovando y ya piensa en colaborar con figuras de las redes sociales. Entre ellas, mencionó a Naya Fácil: “La encuentro una personalidad tan, pero tan atractiva, tiene algo que le encanta a la gente y a la juventud de estos tiempos. Entonces fíjate que hace tiempo estoy con la idea de que trabaje conmigo, sobre todo para trabajar en el escenario como son las carpas de circo que yo hago más en primavera y verano“.