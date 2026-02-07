“Se pasó pa’ fome” y “peor que Che Copete”: las ácidas críticas contra comediante del Festival Palmenia Pizarro en San Felipe
Monse Jerez fue la encargada de hacer reír al público del evento transmitido por Canal 13.
La misma noche en que Che Copete desplegó sus mejores armas humorísticas en Parral, Monse Jerez, comediante porteña, se la jugó en el Festival Palmenia Pizarro de San Felipe.
La representante del stand up nacional salió al escenario con una rutina enérgica, basada en sus experiencias personales, y afortunadamente, logró conectar con el público.
“Apenas me dieron la noticia de que iba a participar en este festival maravilloso, me metí a las redes sociales a ver qué decía la gente. Primer comentario: ‘¿Y esta otra quién es? No la conoce ni el papá’”, bromeó al principio.
Precisamente fue en internet donde se desplegaron las críticas más ácidas frente a su propuesta.
"A ratos hay muchos silencios, necesita una barra de su público objetivo para levantar la rutina“, comentó un usuario de X durante la noche del viernes. ”Más simpática que graciosa", expresó.
Algunas de las reacciones a Monse Jerez:
