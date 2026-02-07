“Se pasó pa’ fome” y “peor que Che Copete”: las ácidas críticas contra comediante del Festival Palmenia Pizarro en San Felipe / Captura

La misma noche en que Che Copete desplegó sus mejores armas humorísticas en Parral, Monse Jerez, comediante porteña, se la jugó en el Festival Palmenia Pizarro de San Felipe.

La representante del stand up nacional salió al escenario con una rutina enérgica, basada en sus experiencias personales, y afortunadamente, logró conectar con el público.

“Apenas me dieron la noticia de que iba a participar en este festival maravilloso, me metí a las redes sociales a ver qué decía la gente. Primer comentario: ‘¿Y esta otra quién es? No la conoce ni el papá’”, bromeó al principio.

Precisamente fue en internet donde se desplegaron las críticas más ácidas frente a su propuesta.

"A ratos hay muchos silencios, necesita una barra de su público objetivo para levantar la rutina“, comentó un usuario de X durante la noche del viernes. ”Más simpática que graciosa", expresó.

Algunas de las reacciones a Monse Jerez :

Un minuto de Monse Jerez, la standupera que estuvo en San Felipe. No sacó una sola sonrisa. Si lo de Che Copete en #VibraFestxCHV de Parral fue burdo y de maqueta antigua, lo de la standupera en el #FestivalPalmeniaPizarro fue ultra decepcionante. Es momento de matar al standup pic.twitter.com/R9CQ6qN7Hm — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) February 7, 2026

Che Copete, penoso de lo fome. Cambio a Monse Jerez y está peor. Debe ser el televisor…

#FestivalPalmeniaPizarro pic.twitter.com/VFhLbUP4mS — Diego Martín (@aburridodeTT) February 7, 2026

Me cambié del chilevision al #FestivalPalmeniaPizarro para dejar de ver al Che Copete y me encuentro con Monse Jerez... Que bajo el nivel de "comediantes" que tenemos en Chile. — Fernando Sambora (@fernandosambora) February 7, 2026

Que hombre más fooome, me cambie para el trece hay una tal Monse Jerez y anda por ahi con lo fome jajjajajaj, — patapé gatagorda😽💞🇨🇱🇮🇹 (@pardopatita) February 7, 2026

Tratando de encontrarle algo de humor a la fome de la Monse Jerez #FestivalPalmeniaPizarro pic.twitter.com/OH8ImNIBqh — Zorro Observador Espacial (@rubenrojassepul) February 7, 2026