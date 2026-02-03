¿CR7 a la MLS?: Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos

Hace algunos días ha dado la vuelta al mundo la polémica en la que se encuentra envuelto Cristiano Ronaldo con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF). El “Bicho” cree que el ente rector está obstaculizando los fichajes del Al Nassr para evitar que el equipo gane el título local.

Según el medio portugués Record, el máximo goleador de todos los tiempos no está contento con el Al Nassr y podría dejar el club en junio. En base a esto, su vuelta a Europa o su llegada a la Major League Soccer (MLS) podrían ser los destinos del jugador de casi 41 años.

CR7 tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y el sueldo más alto de un deportista del mundo; según Forbes, el salario del “Comandante” rondaría los 275 millones de dólares.

Por lo tanto, el club que desee hacerse con los servicios del portugués tendrá que pagar el monto de su cláusula o esperar a junio para poder negociar de forma libre, pero su sueldo sería el mayor problema.

Sin embargo, según el subdirector del ya mencionado medio, comentó que es una posibilidad su llegada a EE.UU. “La estrategia es juntar a Cristiano Ronaldo y Messi para impulsar la MLS”, comentó Vítor Pinto