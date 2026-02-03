;

¿CR7 a la MLS?: Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos

“El Bicho” podría salir del Al-Nassr antes de lo esperado debido a sus problemas con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Aurelien Meunier - PSG

Hace algunos días ha dado la vuelta al mundo la polémica en la que se encuentra envuelto Cristiano Ronaldo con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF). El “Bicho” cree que el ente rector está obstaculizando los fichajes del Al Nassr para evitar que el equipo gane el título local.

Según el medio portugués Record, el máximo goleador de todos los tiempos no está contento con el Al Nassr y podría dejar el club en junio. En base a esto, su vuelta a Europa o su llegada a la Major League Soccer (MLS) podrían ser los destinos del jugador de casi 41 años.

Revisa también:

ADN

CR7 tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y el sueldo más alto de un deportista del mundo; según Forbes, el salario del “Comandante” rondaría los 275 millones de dólares.

Por lo tanto, el club que desee hacerse con los servicios del portugués tendrá que pagar el monto de su cláusula o esperar a junio para poder negociar de forma libre, pero su sueldo sería el mayor problema.

Sin embargo, según el subdirector del ya mencionado medio, comentó que es una posibilidad su llegada a EE.UU. “La estrategia es juntar a Cristiano Ronaldo y Messi para impulsar la MLS”, comentó Vítor Pinto

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad