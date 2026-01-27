;

Presidente de la Conmebol abre la puerta a que el Inter Miami de Lionel Messi dispute la Copa Libertadores

Alejandro Domínguez insiste en su interés en acoger a los equipos mexicanos y estadounidenses en la máxima competencia.

Damián Riquelme

(Photo by Megan Briggs/Getty Images)

(Photo by Megan Briggs/Getty Images) / Megan Briggs

La Copa Libertadores no deja de crecer en nivel competitivo y, sobre todo, en interés global. En ese contexto, vuelve a la palestra el debate sobre una eventual incorporación de equipos de México y Estados Unidos al máximo torneo sudamericano, una posibilidad que abriría la puerta a ver en dicha competencia a figuras como Lionel Messi, Marco Reus o Heung-min Son.

En una conversación con el medio brasileño Globo Esporte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reiteró que está dispuesto a que elencos de estos países norteamericanos regresen al torneo continental.

Revisa también:

ADN

“Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones”, comentó el dirigente paraguayo.

“La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar, tienen que regresar a través de Concacaf”, mencionó.

En esa misma línea, Jorge Más, propietario del Inter de Miami, afirmó en las últimas horas que “he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) de ver la participación en Copa Libertadores (...) Yo creo que el campeón de la MLS, como de la Liga MX, son merecedores de un cupo”.

A todo esto, hay que tener en cuenta que equipos mexicanos anteriormente ya han disputado la Copa Libertadores. Desde el año 1998 hasta el 2016 al menos un club de este país participaba en el torneo. En la última temporada que esto ocurrió, incluyeron a Pumas, Toluca y Puebla.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad