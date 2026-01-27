Presidente de la Conmebol abre la puerta a que el Inter Miami de Lionel Messi dispute la Copa Libertadores

La Copa Libertadores no deja de crecer en nivel competitivo y, sobre todo, en interés global. En ese contexto, vuelve a la palestra el debate sobre una eventual incorporación de equipos de México y Estados Unidos al máximo torneo sudamericano, una posibilidad que abriría la puerta a ver en dicha competencia a figuras como Lionel Messi, Marco Reus o Heung-min Son.

En una conversación con el medio brasileño Globo Esporte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reiteró que está dispuesto a que elencos de estos países norteamericanos regresen al torneo continental.

“Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones”, comentó el dirigente paraguayo.

“La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar, tienen que regresar a través de Concacaf”, mencionó.

En esa misma línea, Jorge Más, propietario del Inter de Miami, afirmó en las últimas horas que “he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) de ver la participación en Copa Libertadores (...) Yo creo que el campeón de la MLS, como de la Liga MX, son merecedores de un cupo”.

A todo esto, hay que tener en cuenta que equipos mexicanos anteriormente ya han disputado la Copa Libertadores. Desde el año 1998 hasta el 2016 al menos un club de este país participaba en el torneo. En la última temporada que esto ocurrió, incluyeron a Pumas, Toluca y Puebla.