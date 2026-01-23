Cambió a La Roja por Argentina y ahora su carrera dio un giro inesperado: se une a un chileno en el extranjero

Tomás Avilés, defensor chileno-argentino que renunció a La Roja para defender la camiseta de la “Albiceleste” en el Mundial Sub 20 del 2023, atraviesa hoy un importante vuelco en su carrera.

El central formado en Racing emigró al Inter Miami en 2023 a cambio de 9 millones de dólares, donde rápidamente destacó y se ganó un puesto. De hecho, en la última campaña hizo dupla con Maximiliano Falcón y hasta jugó en el Mundial de Clubes 2025.

Sin embargo, ahora figura como el gran sacrificado por el equipo de Lionel Messi. Según informó el periodista César Luis Merlo, Aviles dejará Inter Miami y partirá al CF Montreal, club que también juega en la MLS y que tiene entre sus filas al arquero chileno Thomas Gillier.

La salida del jugador de 21 años liberará uno de los cupos de la Iniciativa Sub-22 (U-22 en inglés) y le permitirá a las “Garzas” incorporar al delantero de Monterrey y de la selección mexicana, Germán Berterame, quien esperaba la liberación de un espacio para concretar su arribo a Miami.

Un movimiento inesperado y que sacará a Tomás Aviles de la exposición del Inter Miami, pese a haber jugado con regularidad en el 2025. En total, el defensor vistió la camiseta del elenco de Florida en 87 oportunidades, marcó cuatro goles y dio dos asistencias.