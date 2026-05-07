Publicado el 11 de junio de 2022: el misterioso tuit sobre hantavirus que enloquece a internet tras brote en crucero

Un antiguo tuit publicado en 2022 desató una nueva ola de teorías conspirativas en redes sociales luego de viralizarse en medio de la alerta internacional por el brote de hantavirus detectado en un crucero rumbo a España.

El mensaje, compartido el 11 de junio de 2022 por la cuenta “soothsayer” en X (antes Twitter), decía escuetamente: “2023: Corona ended (coronavirus termina) 2026: Hantavirus”.

Cuatro años después, y tras confirmarse casos vinculados al virus Andes en el crucero MV Hondius, miles de usuarios comenzaron a revivir la publicación atribuyéndole supuestos “poderes predictivos”.

2023: Corona ended

2026: Hantavirus — soothsayer (@iamasoothsayer) June 11, 2022

La situación recuerda lo ocurrido semanas atrás con el caso “Cole Allen”, cuando una antigua publicación con el nombre del sospechoso de un ataque en Estados Unidos también generó especulaciones masivas en redes sociales pese a no existir pruebas de ninguna conexión real.

“Cole Allen”: el antiguo y misterioso mensaje viral que desató locas teorías tras ataque en cena con Donald Trump https://t.co/fmP1svuh9L — Radio ADN (@adnradiochile) April 26, 2026

El contexto actual ayudó a potenciar la difusión del tuit. La Organización Mundial de la Salud confirmó cinco casos positivos de hantavirus y tres muertes asociadas al crucero que navegó por Sudamérica antes de dirigirse a Europa. Sin embargo, el organismo descartó que exista un riesgo comparable al covid-19 y enfatizó que el escenario sigue siendo de bajo riesgo sanitario.

Hasta ahora, no existe evidencia que relacione el mensaje publicado en 2022 con el brote investigado por la OMS. Aun así, la coincidencia temporal bastó para convertirlo en tendencia global y alimentar una nueva ola de desinformación y teorías virales en internet.

Pese a eso, varios usuarios han tratado de dar una explicación logica. Es más, algunos apuntan a una manipulación interna de la base de datos de la plataforma. La explicación apunta a que alguien con acceso al sistema podría modificar manualmente la fecha de publicación de un tuit, alterando el campo donde se almacena la hora original y haciendo que el mensaje parezca mucho más antiguo de lo que realmente es.

La supuesta estrategia consistiría en utilizar cuentas inactivas o con poca actividad para publicar mensajes vinculados a temas que luego se vuelven tendencia. Después, se cambia la fecha del post para generar la impresión de una “profecía” o advertencia anticipada.