Minsal alerta por baja vacunación infantil contra la influenza: más de 600 mil niños no están protegidos / Cristóbal Escobar/Agencia UNO

Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) publicó el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, el que reveló que más de 620 mil niños todavía no han recibido la vacuna contra la influenza.

En detalle, el informe reveló que la cobertura nacional de vacunación contra la influenza alcanza un 63,9%, con más de 6,5 millones de dosis administradas.

Sin embargo, uno de los grupos con menor avance sigue siendo los niños y niñas entre 6 meses a 5 años , junto con embarazadas y personas mayores de 60 años.

Desde el Minsal manifestaron preocupación por la baja cobertura infantil, considerando que los virus respiratorios, incluido el de la influenza, comenzarán a circular con más fuerza en las próximas semanas.

“De ese grupo, 620 mil no ha recibido aún su vacuna y no está protegido”, advirtió el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, quien hizo un llamado a padres y cuidadores a acudir cuanto antes a los vacunatorios.

El informe también detalló que el rinovirus sigue siendo el virus predominante, representando el 57% de los casos detectados y afectando principalmente a niños de 1 a 4 años . En segundo lugar aparece la influenza tipo A, con un 15,3% de los contagios identificados.

Ademá, las atenciones de urgencia por causas respiratorias continúan al alza. El 26,1% de las consultas de emergencia correspondieron a este tipo de patologías, mientras que las infecciones respiratorias agudas bajas aumentaron un 5,9% respecto de la semana previa.