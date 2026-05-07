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Justicia decreta avance en la quiebra de Sartor y pone en riesgo el control de Azul Azul por parte de Michael Clark

En el fallo al que tuvo acceso ADN Deportes, el décimotercer Juzgado Civil de Santiago, se declaró la liquidación concursal forzosa de la orgánica a la cual el expresidente de la U de Chile tomó control de la mayoría accionaria.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

Justicia decreta avance en la quiebra de Sartor y pone en riesgo el control de Azul Azul por parte de Michael Clark

Justicia decreta avance en la quiebra de Sartor y pone en riesgo el control de Azul Azul por parte de Michael Clark / Agencia Uno

Michael Clark sufrió durante este jueves otro duro revés en torno a la situación judicial que atraviesa por su rol en el Caso Sartor.

Hace un año, BCI Corredora de Bolsa solicitó la quiebra de la administradora de fondos, pero sus representantes acudieron al Tribunal Constitucional, frenando el requerimiento.

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El TC falló en su contra, con lo que el juicio prosiguió de manera normal y este jueves, en el 13° Juzgado Civil de Santiago, la jueza María Silva Pachecó rechazó con costas, lo que significa pagar los gastos del juicio, el reclamo de la matriz Sartor AGF.

En el fallo al que tuvo acceso ADN Deportes, quedó avanzada la liquidación concursal forzosa de Sartor Asesorías e Inversiones solicitada por BCI Corredora de Bolsa.

¿Qué tiene que ver Michael Clark en todo esto? Que, ante la liquidación de la orgánica, la jueza debe decretar la revocatoria concursal donde hay que derminar el regreso a Sartor de las cuotas que se vendieron en los últimos meses.

Dichas operaciones involucran las enajenadas por Tactical Sports a Antumalal, la empresa a través de la cual el expresidente de Azul Azul se quedó con el 63% de las acciones, convirtiéndose en accionista mayoritario de Azul Azul.

Esto implica que el control de Michael Clark puede quedar invalidado, pues, de concretarse el visto bueno por parte de la jueza (en otra sesión), dichas acciones quedarán en manos del liquidador, quien tendrá la responsabilidad de decidir qué hacer con ellas.

Sartor AGF puede apelar, pero esta situación no suspende la tramitación de la quiebra, dejando en incógnita aún si el accionista mayoritario de Azul Azul podrá permanecer o no en dicho rol.

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