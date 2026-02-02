Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr: revelan el motivo de su enojo en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo es protagonista de una polémica en Arabia Saudita. El delantero portugués no fue citado para el partido de este lunes entre Al Riyadh y Al Nassr, por la fecha 20 de la liga saudí.

Según informó el medio portugués A Bola, “CR7″ se nejó a jugar dicho encuentro porque está molesto con el modo en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) está gestionando los fichajes del Al Nassr, en comparación con el trato que da a los clubes rivales, también gestionados por el mismo fondo.

En el presente mercado, Al Nassr solo incorporó al centrocampista iraquí de 21 años, Haydeer Abdulkareem. Mientras tanto, Al Hilal destinó 2.15 millones de dólares para fichar al central español Pablo Marí e invertirá 32 millones para sumar al delantero francés Kader Meité, tal como detalló el medio citado.

Además, Al Hilal estaría en negociaciones para contratar al excompañero de Cristiano en el Real Madrid, Karim Benzema, para engrosar su plantilla.

Sin grandes fichajes hasta el momento, el portugués quiere que su equipo se refuerce para afrontar de buena manera el resto de la competición. Actualmente, Al Nassr y Al-Hilal están en medio de la pelea por el título de la liga saudí.