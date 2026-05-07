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Aston Villa y Friburgo van por el título: cuándo es y dónde ver la final de la Europa League

El partido se jugará un día miércoles y la sede será el Trupas Stadium de Estambul.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Michael Regan

Si ayer se confirmó la final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, este jueves fue el turno de conocer a los equipos que disputarán el título de la Europa League.

Con remontadas en ambas llaves, el primero en clasificar fue el Friburgo, que venció por 3-1 al Sporting de Praga en Alemania y avanzó con un global de 4-3, luego de haber caído 2-1 en el partido de ida.

Por otro lado, en el duelo entre equipos ingleses, fue el Aston Villa. el que logró revertir la serie ante el Nottingham Forest. Tras perder 1-0 en la ida, los dirigidos por Unai Emery golearon 4-0 en la revancha y dejaron al técnico español a un paso de conquistar su quinto título en la competición.

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¿Cuándo y a qué hora será la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa?

La final de la Europa League entre el Aston Villa y el Friburgo se jugará el miércoles 20 de mayo a las 15:00 horas de Chile en el Trupas Stadium de Estambul, Turquía.

¿Dónde se podrá ver la final de la Europa League?

Al igual que durante toda la temporada, la final de la Europa League será transmitida en televisión a través del canal ESPN y en streaming podrás verla mediante la plataforma de pago Disney+.

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