Contraloría detecta graves fallas en Aduanas de Iquique: falta de scanners y solo un 1,4% de importaciones fiscalizadas

La Contraloría Regional de Tarapacá emitió el Informe Final N°16 de 2026, donde expone una serie de deficiencias estructurales en la Dirección Regional de Aduanas de Iquique (DRAI). La auditoría, que abarcó desde enero de 2024 hasta marzo de 2025, concluyó que la falta de equipamiento y personal operativo pone en riesgo la seguridad fronteriza del país.

Tecnología ausente e inspecciones mínimas

Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia permanente de camiones scanner en sectores clave como el Puerto de Iquique, la Avanzada de El Loa y la Zona Franca. Además, se comprobó que los equipos tecnológicos existentes no operan a plena capacidad por falta de operatividad.

Esta carencia tecnológica se traduce en cifras de control alarmantes:

Importaciones: De 74.827 operaciones, solo se fiscalizó el 1,47% .

De 74.827 operaciones, solo se fiscalizó el . Validación Documental: De ese pequeño porcentaje controlado, 257 casos fueron meras revisiones de papeles, sin inspección física.

De ese pequeño porcentaje controlado, 257 casos fueron meras revisiones de papeles, sin inspección física. Exportaciones: Aunque se inspeccionó el 45,8%, se detectaron inconsistencias en los registros, con casos rotulados “sin observación” que presentaban irregularidades.

Incautaciones sin orden ni trazabilidad

Si bien las incautaciones crecieron de 616 a 972 eventos anuales entre 2020 y 2024, la Contraloría criticó la falta de un registro sistematizado. Actualmente, el servicio no cuenta con una base de datos que permita clasificar los decomisos ni asegurar su trazabilidad con los exámenes físicos que los originaron.

Respecto a la lucha contra el narcotráfico, en el periodo analizado se incautaron:

16.784 kilos de sustancias ilícitas (principalmente cannabis, cocaína y éxtasis).

de sustancias ilícitas (principalmente cannabis, cocaína y éxtasis). 405 toneladas de precursores químicos.

de precursores químicos. El 68% de estos hallazgos se concentran solo en la Avanzada de El Loa, evidenciando un vacío de control en otros puntos de ingreso.

Riesgos de probidad y colusión

Finalmente, el órgano contralor advirtió que la DRAI no incorpora variables de riesgo en sus análisis, lo que facilita posibles conductas negligentes o de colusión entre funcionarios y usuarios. Ante esto, se instruyó a la Dirección gestionar con urgencia la compra de máquinas industriales de rayos X ante el Gobierno Regional y cumplir con las metas del Plan de Fiscalización para el presente año.

El informe fue remitido al Ministerio de Seguridad para que tome conocimiento de las vulnerabilidades detectadas en la zona norte.