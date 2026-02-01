;

Hallan cuerpo dentro de una maleta a un costado de la Ruta 78 en Talagante

El hallazgo fue realizado por un transeúnte, lo que activó un amplio operativo policial.

Un amplio operativo policial se desplegó en la comuna de Talagante, luego del hallazgo del cuerpo de una persona al interior de una maleta abandonada a un costado de la Ruta 78, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 42 de la autopista Del Sol, luego de que una persona que transitaba por el sector alertara a Carabineros tras detectar la presencia de la maleta.

A raíz del aviso, el Ministerio Público instruyó la concurrencia del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que quedó a cargo de las diligencias investigativas.

La fiscal Bárbara Ramírez detalló que el hallazgo se produjo cerca del mediodía. “Una persona que circulaba por el sector dio cuenta del cuerpo encontrado dentro de una maleta, lo que activó de inmediato el procedimiento policial”, señaló.

Hasta el sitio del suceso también acudieron detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI. El comisario Mauricio Martínez confirmó que se trata de un cuerpo de sexo masculino, el cual se encontraba en una maleta emplazada en un canal de regadío del sector.

Debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, se coordinó además la participación del Servicio Médico Legal Metropolitano. Según indicó Martínez, será la sección de Antropología Forense la encargada de realizar los exámenes necesarios para determinar la causa de muerte.

Las diligencias continúan en desarrollo con el objetivo de establecer la identidad de la víctima, las circunstancias del fallecimiento y eventuales responsabilidades penales, bajo la dirección de la Fiscalía.

