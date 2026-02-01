PDI indaga muerte de madre e hijo encontrados sin vida en piscina en San Clemente

Una profunda conmoción generó durante la jornada del sábado el hallazgo sin vida de una madre y su hijo al interior de una piscina en una propiedad ubicada en la comuna de San Clemente, en la región del Maule.

El hecho se registró en un inmueble situado a la altura de la ruta K-579, camino al sector de Quebrada de Agua, hasta donde se trasladaron equipos de emergencia tras recibir un aviso por la situación.

En el lugar, personal especializado constató el fallecimiento de ambas personas.

Según informó el mayor Roberto Cerda, de la Primera Comisaría de San Clemente, las víctimas corresponderían a una mujer de aproximadamente 83 años y su hijo de cerca de 56.

Tras el procedimiento inicial, Carabineros dio cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Flagrancia del Maule, que ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI de Talca y del Servicio Médico Legal para realizar las pericias correspondientes.

La investigación se encuentra en desarrollo y, hasta ahora, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de ambas personas.