Un diluvio en pleno verano: se registran truenos, lluvia y granizos en la región Metropolitana

Una jornada poco común están viviendo los santiaguinos durante la tarde de este sábado 31 de enero, luego de que granizos cayeran en pleno verano.

Usuarios a través de redes sociales registraron la intensa lluvia, acompañada de granizos, truenos y relámpagos en distintos puntos de la región Metropolitana.

El inusual sistema frontal se ha percibido en diversas comunas, entre ellas: Maipú, Las Condes, Lo Barnechea, entre otras localidades.

A continuación, las reacciones de diversos usuarios con la tormenta eléctrica que enfrenta la capital:

@chvnoticias quedamos atrapados en un local de Grido en Maipú por la lluvia y los granizos pic.twitter.com/64ytpXVTYJ — Rodrigo Garcés ✊🌴🇵🇸 (@roro_garces) January 31, 2026

Granizos en San Carlos de Apoquindo pic.twitter.com/5xPAOvVxDb — Francisco Pérez M. (@docpancho) January 31, 2026