VIDEOS. Un diluvio en pleno verano: se registran truenos, lluvia y granizos en la región Metropolitana
Usuarios a través de redes sociales reportaron hasta relámpagos en distintos puntos de la capital.
Una jornada poco común están viviendo los santiaguinos durante la tarde de este sábado 31 de enero, luego de que granizos cayeran en pleno verano.
Usuarios a través de redes sociales registraron la intensa lluvia, acompañada de granizos, truenos y relámpagos en distintos puntos de la región Metropolitana.
El inusual sistema frontal se ha percibido en diversas comunas, entre ellas: Maipú, Las Condes, Lo Barnechea, entre otras localidades.
A continuación, las reacciones de diversos usuarios con la tormenta eléctrica que enfrenta la capital:
