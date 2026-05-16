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Lewandowski confirma su salida del Barcelona y sacude el mercado de fichajes: “Es hora de seguir...”

“Me voy con la sensación de que la misión está completa”, señaló el goleador polaco, quien se va del Barça tras cuatro temporadas en el club.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Este sábado, Robert Lewandowski anunció su salida del Barcelona luego de cuatro temporadas vistiendo la camiseta azulgrana.

El goleador polaco confirmó la noticia con una publicación en sus redes sociales. "Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está completa. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los fans desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra", escribió.

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“Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça está de vuelta donde pertenece. Visca el Barça. Viva Cataluña”, concluyó el artillero de 37 años.

Lewandowski se despide del Barcelona con 119 goles en 189 partidos oficiales, cifras que podrían ser aún mayores, ya que faltan dos fechas para el final de la temporada en España, donde el cuadro catalán debe enfrentar al Real Betis y al Valencia.

Con esta decisión de salir del Barça, la estrella polaca sacude el mercado de fichajes ante la posibilidad de firmar por otro club importante de Europa. Sin embargo, aún se desconoce cuál será el próximo destino del exdelantero del Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

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