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Violento “tour delictual” termina con dos adolescentes detenidos en Santiago

Los imputados, de 15 y 18 años, son acusados de participar en una serie de robos con violencia ocurridos en La Florida y Peñalolén, donde se sustrajeron tres vehículos en pocas horas.

Verónica Villalobos

Violento “tour delictual” termina con dos adolescentes detenidos en Santiago

Santiago

Dos adolescentes fueron detenidos por la Policía de Investigaciones tras ser vinculados a un violento “tour delictual” registrado durante la noche del miércoles 13 de mayo en el sector suroriente de Santiago.

Según informó la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente, el primero de los asaltos ocurrió en un servicentro de avenida Diego Portales, en La Florida, donde un grupo de sujetos intimidó y golpeó a una víctima utilizando armas y objetos contundentes para robar su automóvil.

Minutos más tarde, el vehículo sustraído habría sido utilizado en un segundo robo en avenida Macul Alto. En ese lugar, los delincuentes intimidaron a una mujer y le quitaron otro automóvil, además de especies personales y equipos tecnológicos.

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La seguidilla continuó en Peñalolén, específicamente en avenida Departamental con Los Cerezos, donde los antisociales concretaron el robo de un tercer vehículo utilizando los autos previamente sustraídos.

Tras las diligencias, la PDI logró detener a los dos imputados en la comuna de Puente Alto. Durante el procedimiento se incautó una pistola, un arma cortante y se recuperó uno de los vehículos robados. La policía continúa trabajando para identificar a otros posibles involucrados.

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