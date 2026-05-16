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Día Mundial del Heavy Metal: la historia detrás de la celebración del 16 de mayo

Cada 16 de mayo, fanáticos del metal alrededor del mundo celebran una jornada dedicada a reconocer el legado de un emblema del género.

Verónica Villalobos

Día Mundial del Heavy Metal: la historia detrás de la celebración del 16 de mayo

Santiago

Este 16 de mayo se conmemora el Día Mundial del Heavy Metal, una fecha impulsada por seguidores del género para rendir homenaje a Ronnie James Dio, una de las figuras más influyentes en la historia del metal y fallecido en 2010.

Reconocido por integrar bandas históricas como Black Sabbath y Rainbow, además de liderar su propio proyecto Dio, el cantante dejó una profunda huella en la música y popularizó el gesto de la “mano cornuta”, transformado en símbolo universal del heavy metal.

Aunque la fecha no cuenta con reconocimiento oficial internacional, fue adoptada por comunidades metaleras de distintos países, que suelen celebrarla con conciertos, festivales, homenajes y publicaciones dedicadas a discos y artistas emblemáticos del género.

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ADN

El heavy metal nació a fines de la década de 1960 y alcanzó popularidad mundial durante los años 70 y 80 gracias a bandas como Iron Maiden, Metallica, Judas Priest y Megadeth, agrupaciones que ayudaron a expandir el movimiento y abrir paso a múltiples subgéneros.

En Argentina, el metal también consolidó una escena histórica con bandas como Hermética, Rata Blanca y Almafuerte, consideradas referentes para distintas generaciones de seguidores.

Más allá de la música, el heavy metal se transformó en una expresión cultural con identidad propia, estética y códigos que continúan vigentes, sumando nuevos públicos en distintas partes del mundo.

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