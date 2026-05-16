Papa León XIV visitará Francia y la sede de la Unesco en septiembre / Franco Origlia

Santiago

Desde el Vaticano confirmaron que el Papa León XIV realizará una visita oficial a Francia entre el 25 y el 28 de septiembre, instancia en la que también visitará la sede de la Unesco en París.

Se trata de la primera visita oficial de un pontífice al país galo en 18 años. Aunque el Papa Francisco estuvo anteriormente en territorio francés en tres oportunidades, sus viajes estuvieron ligados a actividades específicas y no a una visita de carácter oficial.

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El recorrido por Francia corresponderá al quinto viaje apostólico del actual líder de la Iglesia Católica y se concretará luego de su visita a España programada para junio.

Uno de los puntos que ha generado mayor atención es la visita del pontífice a la sede de la Unesco, especialmente tras la decisión del Presidente Donald Trump de retirar nuevamente a Estados Unidos de la organización a partir de diciembre de 2026, acusando supuestos sesgos políticos contra Israel.

El mandatario estadounidense y el Papa León XIV han protagonizado anteriormente diferencias públicas de opinión, principalmente en torno al conflicto con Irán.

Desde la Unesco señalaron que Estados Unidos aporta cerca del 8% del presupuesto total del organismo. La directora general, Audrey Azoulay, indicó que la eventual salida del país norteamericano era un escenario esperado, considerando que durante el primer mandato de Trump ya se había concretado una medida similar en 2017.