;

PDI investiga ataque armado en El Quisco: tres personas quedaron gravemente heridas

Desde la institución señalaron que los responsables no han sido detenidos.

Javiera Rivera

PDI investiga ataque armado en El Quisco: tres personas quedaron gravemente heridas

PDI investiga ataque armado en El Quisco: tres personas quedaron gravemente heridas

La Policía de Investigaciones indaga un triple homicidio frustrado ocurrido durante la madrugada de este domingo en la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso, donde dos hombres y una mujer resultaron gravemente heridos tras un ataque armado.

De acuerdo con los primeros antecedentes, las víctimas se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos en las cercanías del cruce El Totoral, momento en que recibieron múltiples disparos.

El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, informó que los tres afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital Claudio Vicuña, donde permanecen internados bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Revisa también

ADN

En el lugar del ataque, personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística realizó diversas diligencias investigativas, logrando levantar evidencia balística que será clave para esclarecer la dinámica del hecho.

Las pericias buscan establecer cómo se produjo el ataque y dar con la identidad de los responsables, quienes hasta ahora no han sido detenidos.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad