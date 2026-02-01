PDI investiga ataque armado en El Quisco: tres personas quedaron gravemente heridas

La Policía de Investigaciones indaga un triple homicidio frustrado ocurrido durante la madrugada de este domingo en la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso, donde dos hombres y una mujer resultaron gravemente heridos tras un ataque armado.

De acuerdo con los primeros antecedentes, las víctimas se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos en las cercanías del cruce El Totoral, momento en que recibieron múltiples disparos.

El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, informó que los tres afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital Claudio Vicuña, donde permanecen internados bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

En el lugar del ataque, personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística realizó diversas diligencias investigativas, logrando levantar evidencia balística que será clave para esclarecer la dinámica del hecho.

Las pericias buscan establecer cómo se produjo el ataque y dar con la identidad de los responsables, quienes hasta ahora no han sido detenidos.