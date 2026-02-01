;

Reconocido artista urbano se bautiza en iglesia de Talagante y comparte mensaje sobre su fe: “Amén, ahora soporten”

El cantante chileno mostró el momento en redes sociales junto a cercanos de su comunidad cristiana.

Verónica Villalobos

Reconocido artista urbano se bautiza en iglesia de Talagante y comparte mensaje sobre su fe: “Amén, ahora soporten”

Santiago

El cantante urbano Marcianeke dio a conocer un nuevo paso en su vida personal al compartir en redes sociales su bautizo en la iglesia Cristo Tu Única Esperanza, ubicada en Talagante.

A través de historias de Instagram, el artista mostró distintos momentos de la ceremonia, acompañado por un grupo de jóvenes de su comunidad religiosa. En uno de los registros se ve al pastor dedicándole unas palabras mientras los asistentes cantaban.

“Amén. Ahora soporten”, escribió el intérprete en uno de los videos publicados tras realizar el rito cristiano. En otro registro, grabado por un amigo, se aprecia el instante en que es sumergido en el agua como parte del bautismo.

Desde su entorno también compartieron mensajes de apoyo. “Dios tiene mejores planes para nosotros siempre. Te bendigo, hermanito. Lo mejor está por venir”, señaló uno de sus cercanos, quien forma parte de la misma congregación.

