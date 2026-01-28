Caso Audio: Fiscalía presenta acusación y revela cuántos años de cárcel pedirá para Luis Hermosilla

El Ministerio Público ha dado un paso definitivo en la persecución penal del denominado Caso Audio-Factop al presentar este martes la acusación formal contra sus principales implicados. La investigación, que conmocionó al país tras la difusión de un registro sonoro en noviembre de 2023, entra ahora en su recta final hacia el juicio oral.

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, fue la encargada de detallar las penas solicitadas para los acusados, fundamentadas en la gravedad de los delitos de corrupción, fraude y blanqueo de capitales detectados durante la indagatoria.

Detalle de las penas solicitadas por la Fiscalía:

Luis Hermosilla (Abogado): Se solicita una pena de 14 años de presidio por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

Daniel Sauer (Empresario, Factop): El Ministerio Público pide 20 años de cárcel por estafa, administración desleal, soborno e infracción a la Ley de Mercado de Valores.

Leonarda Villalobos (Abogada): Se requiere una sanción de 18 años de prisión por lavado de activos, soborno y delitos tributarios.

La génesis de esta causa se remonta a las conversaciones grabadas donde se revelaban presuntos pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) con el fin de obtener beneficios para las operaciones financieras de Factop.

Con el ingreso de esta acusación, el proceso se traslada a la fase de preparación del juicio oral. En esta instancia, las defensas de Hermosilla, Sauer y Villalobos tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos, cuestionar las pruebas recolectadas y, eventualmente, solicitar la reapertura de diligencias o la agrupación de otras aristas que aún permanecen bajo investigación.