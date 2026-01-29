;

VIDEO. Los Tenores anticipan el duelo entre la U de Chile y Audax Italiano por el inicio de la Liga de Primera 2026

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también comentaron la salida de Esteban Pavez de Colo Colo y el inesperado giro en el futuro de Cristián Zavala.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este jueves 29 de enero, nuestros panelistas comentaron la salida de Esteban Pavez de Colo Colo y el inesperado giro que dio la situación de Cristián Zavala en el cuadro albo.

Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Cristian Arcos, Patricio Barrera y Carlos Costas anticiparon el inicio de la Liga de Primera 2026, con el duelo de la Universidad de Chile versus Audax Italiano y escucharon la conferencia de prensa de Francisco Meneghini.

Además, conversaron con Michael Black, director de Joy Sport y principal organizador del partido amistoso entre la U y River Plate que busca batir el récord de asistencia en el fútbol femenino chileno.

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 29 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

