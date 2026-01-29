VIDEO. Los Tenores anticipan el duelo entre la U de Chile y Audax Italiano por el inicio de la Liga de Primera 2026
En el programa de este jueves, nuestros panelistas también comentaron la salida de Esteban Pavez de Colo Colo y el inesperado giro en el futuro de Cristián Zavala.
Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Cristian Arcos, Patricio Barrera y Carlos Costas anticiparon el inicio de la Liga de Primera 2026, con el duelo de la Universidad de Chile versus Audax Italiano y escucharon la conferencia de prensa de Francisco Meneghini.
Además, conversaron con Michael Black, director de Joy Sport y principal organizador del partido amistoso entre la U y River Plate que busca batir el récord de asistencia en el fútbol femenino chileno.
Revive la edición de Los Tenores de este jueves 29 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
