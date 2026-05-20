Isapre pierde última batalla judicial tras intentar eludir millonaria indemnización por daño moral: usó polémico argumento

La Corte Suprema ratificó de manera definitiva la sentencia que obliga a la Isapre Consalud SA a pagar una indemnización de $40.000.000 por daño moral (sufrimiento psicológico y angustia) a uno de sus afiliados. El máximo tribunal del país determinó que la aseguradora actuó de forma ilegal al subir los precios del plan de salud del usuario utilizando una “tabla de factores” que ya había sido declarada nula y borrada del sistema por el Tribunal Constitucional.

A través de un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal superior rechazó la última apelación de la empresa (recurso de casación) por considerar que sus argumentos no tenían ningún fundamento real.

El polémico argumento de la Isapre

El nudo de la discusión estuvo en los descargos que presentó la defensa de Consalud para evitar pagar los $40 millones. La isapre intentó convencer a los jueces de que el sufrimiento emocional y el estrés del afiliado no fueron provocados por las alzas injustificadas en los cobros de su plan de salud. En cambio, la empresa argumentó que la angustia del demandante se debía directamente a la delicada condición de salud de sus propios hijos y a los problemas del entorno familiar que ese cuadro médico generaba.

Con este argumento, la aseguradora pretendía romper el “nexo causal”; es decir, la relación directa que debe existir entre la falta cometida (el cobro ilegal) y el daño causado (la afectación emocional) para que corresponda pagar una indemnización.

La respuesta de la Suprema: Los hechos ya están juzgados

La Corte Suprema desarmó la estrategia de Consalud explicando los criterios básicos de las etapas del proceso judicial en un lenguaje directo:

Los hechos no se cambian: El máximo tribunal aclaró que la Corte de Apelaciones de Valparaíso (los jueces de fondo) ya revisó las pruebas, tomó los testimonios y dejó por escrito que el daño moral sí fue provocado por las faltas de la Isapre .

El máximo tribunal aclaró que la Corte de Apelaciones de Valparaíso (los jueces de fondo) ya revisó las pruebas, tomó los testimonios y dejó por escrito que . Regla inamovible: Por ley, la Corte Suprema no puede volver a revisar o cambiar los hechos que los tribunales anteriores dieron por probados, a menos que se demuestre que los jueces se volvieron locos o rompieron las reglas para analizar las pruebas, algo que Consalud no pudo demostrar.

Por ley, la Corte Suprema no puede volver a revisar o cambiar los hechos que los tribunales anteriores dieron por probados, a menos que se demuestre que los jueces se volvieron locos o rompieron las reglas para analizar las pruebas, algo que Consalud no pudo demostrar. Prueba superada: El fallo dejó en claro que el afiliado cumplió perfectamente con su tarea de demostrar que los cobros abusivos le causaron un perjuicio emocional, mientras que la Isapre fracasó en su intento por desmentirlo.

Finalmente, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos presentados por los abogados de ambas partes en contra de la sentencia dictada originalmente en diciembre de 2025. Aunque la ministra Repetto y el abogado Vidal querían revisar un aspecto de forma pedido por el demandante, la Sala coincidió en que el fondo del asunto ya estaba resuelto: Consalud no tiene más instancias para apelar y deberá depositar la millonaria indemnización al afectado.