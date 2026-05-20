VIDEOS. Pesadilla en Brasil: Palestino queda fuera de la Copa Sudamericana tras dura caída ante Gremio
El elenco “árabe” perdió toda posibilidad matemática de avanzar de ronda, pese a que aún le queda una fecha por disputar.
Un miércoles para el olvido fue el que vivió Palestino en Brasil, luego de caer por 2-0 ante Gremio y quedar eliminado de la Copa Sudamericana aún con una fecha por disputar.
El cuadro chileno nunca logró hacerle frente al “Tricolor”, que golpeó rápidamente en Porto Alegre gracias a un gol de Martin Braithwaite (3’), quien aprovechó un rebote dejado por Sebastián Pérez para abrir la cuenta prácticamente bajo el arco.
Una de las ocasiones más claras para los “árabes” llegó en los pies de César Munder, que tras un rápido contragolpe remató de derecha, pero el arquero Weverton respondió de gran manera para evitar el empate.
Revisa también:
Sin embargo, pocos minutos después llegó el golpe definitivo de Gremio. Cristian Pavón (67’) sacó un potente remate desde fuera del área para decretar el 2-0 y sentenciar la victoria del conjunto brasileño.
Con este resultado, Palestino quedó matemáticamente eliminado de la Copa Sudamericana, acumulando apenas dos puntos en cinco jornadas. Ahora, el elenco tetracolor cerrará su participación recibiendo a Deportivo Riestra el próximo martes 26 de mayo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.