Meneghini se muestra conforme con el plantel disponible en la U: “Si toca quedarnos así, estamos muy bien” / Rocio Ayala

Francisco Meneghini anticipó su debut en el Campeonato Nacional 2026 dirigiendo a la U de Chile, cuando este viernes reciban al Audax Italiano en el Estadio Nacional.

“La idea es mostrar lo que hemos venido entrenando y lo que trae del trabajo anterior. Es un equipo dinámico, que maneja distintas variables, tenemos que aplicar una solución u otra según lo que el partido nos demande. Confío en que vamos a mostrar una buena versión, ser un equipo intenso, que pueda dominar el partido”, comentó el argentino en conferencia de prensa, mostrando precauciones sobre los itálicos.

“Han cambiado un poquito el ataque, pero la temporada pasada terminaron bien. Es un equipo compacto, defiende bien el ancho de la cancha, cuando atacan suman mucha gente en campo rival”, comentó, valorando el respaldo de los referentes del equipo, como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

“Son jugadores con mucha experiencia, que tienen claro que la U está por sobre todo. Son un ejemplo, marcan el camino, facilita todo cuando hay referentes positivos, que entrenan y compiten bien”, dijo “Paqui”, desestimando las amenazas de la barra brava del club de suspender el partido en reclamo por el aumento en el precio de las entradas y el castigo por incidentes ante Coquimbo Unido.

“Lo que quiero es que el partido se juegue con normalidad, hacer un gran partido, con el apoyo de nuestra gente”, recalcó.

Francisco Meneghini y el plantel de la U

El entrenador apuntó también a cómo han ido adaptándose los tres nuevos delanteros del equipo: Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

“Están entrenando bien los tres, estamos desarrollando distintas variantes. Los veo bien, aportan distintas cosas, pueden jugar juntos”, planteó, valorando también el arribo de Marcelo Morales.

“Diego Vargas está trabajando muy bien, estamos contentos con su trabajo, ha jugado los dos amistosos a puertas cerradas y va avanzando. Este es un club muy grande y necesitamos competencias. Fue consensuado a medida que se podía dar la salida de Sepúlveda, es un jugador que ya demostró que puede jugar por esta camiseta”, comentó Meneghini, tranquilo con cómo está armado su equipo.

“El plantel está muy bien conformado para una temporada tan larga. Hasta que el mercado no se cierre, el plantel no se cierra. Si toca quedarnos así, estamos muy bien, pero a veces hay otros tiempos”, cerró “Paqui”.