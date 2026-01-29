;

Voltereta en el “caso Zavala”: Coquimbo Unido desconoce negociaciones por el jugador

Según información de ADN Deportes, aunque Mosa dio por hecho su salida a préstamo, el jugador se presentó a entrenar este jueves en el Monumental.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Voltereta en el “caso Zavala”: Coquimbo Unido desconoce negociaciones por el jugador

Voltereta en el “caso Zavala”: Coquimbo Unido desconoce negociaciones por el jugador / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Durante la jornada de ayer miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dio a conocer el acuerdo para que el lesionado Cristian Zavala pudiera irse a préstamo a Coquimbo Unido.

“Estuvimos analizando su situación, tiene un tema con su rodilla, donde puede recuperarse en tres a cuatro semanas. Recibimos la propuesta para prestarlo nuevamente a Coquimbo y lo aprobamos”, explicó el mandamás del “Cacique”.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, según información de ADN Deportes, Cristián Zavala llegó a entrenar este viernes al estadio Monumental, en medio de su proceso de recuperación tras la lesión que sufrió luego de su fatídico penal contra Peñarol en Uruguay.

El extremo se enteró “por la prensa” de su salida a Coquimbo Unido, evidenciando su molestia por la situación,

A lo anterior se suma que, según la información recabada por ADN Deportes, en el puerto “pirata” también se sorprendieron con las palabras de Aníbal Mosa.

De hecho, en el norte apuntan que la última negociación con Colo Colo por contar con Cristian Zavala fue hace 12 días, apuntando a que no viajase a Uruguay, cosa que finalmente sí ocurrió.

Con todo, el futuro del jugador de 26 años está aún en incertidumbre pese a lo anunciado por Mosa.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad