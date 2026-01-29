Voltereta en el “caso Zavala”: Coquimbo Unido desconoce negociaciones por el jugador / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Durante la jornada de ayer miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dio a conocer el acuerdo para que el lesionado Cristian Zavala pudiera irse a préstamo a Coquimbo Unido.

“Estuvimos analizando su situación, tiene un tema con su rodilla, donde puede recuperarse en tres a cuatro semanas. Recibimos la propuesta para prestarlo nuevamente a Coquimbo y lo aprobamos”, explicó el mandamás del “Cacique”.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, Cristián Zavala llegó a entrenar este viernes al estadio Monumental, en medio de su proceso de recuperación tras la lesión que sufrió luego de su fatídico penal contra Peñarol en Uruguay.

El extremo se enteró “por la prensa” de su salida a Coquimbo Unido, evidenciando su molestia por la situación,

A lo anterior se suma que, según la información recabada por ADN Deportes, en el puerto “pirata” también se sorprendieron con las palabras de Aníbal Mosa.

De hecho, en el norte apuntan que la última negociación con Colo Colo por contar con Cristian Zavala fue hace 12 días, apuntando a que no viajase a Uruguay, cosa que finalmente sí ocurrió.

Con todo, el futuro del jugador de 26 años está aún en incertidumbre pese a lo anunciado por Mosa.