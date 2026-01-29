Universidad de Chile y el Audax se ven las caras en el Estadio Nacional

Universidad de Chile y Audax Italiano jugarán el primer partido del Campeonato Nacional 2026, que comenzará este viernes 30 de enero después de varias semanas de espera.

El duelo entre azules y audinos abrirá la fecha 1 del torneo local. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

Por el lado de la U, Francisco Meneghini hará su estreno oficial en la banca azul. Y lo hará frente al equipo que dirigió en 2020.

La U vs Audax, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y el Audax Italiano, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 30 de enero

RESUMEN | Universidad de Chile 0-0 Audax Italiano | Estadio Nacional

Goles: