DT de Audax se sincera por dos figuras que interesan en Colo Colo y la U: “Si se dan sus salidas...”

Gustavo Lema, técnico de Audax Italiano, habló en la antesala del duelo de este viernes ante Universidad de Chile por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, que marcará el inicio oficial de la temporada en el fútbol chileno para ambos elencos.

Consultado por su rival de turno, el estratega argentino destacó la jerarquía del plantel azul y no escatimó elogios para su entrenador, Francisco Meneghini. “La U es un equipo con jugadores de jerarquía, muy importantes”, afirmó en conferencia.

“Entiendo que la llegada de un entrenador al equipo, como también nos puede pasar a nosotros, generalmente necesita de un tiempo. Pero estamos hablando de un entrenador que ha demostrado con creces su valía”, agregó.

Respecto a la posibilidad de jugar con una línea de tres defensores para enfrentar a la U en el Estadio Nacional, Lema reconoció que “esas son cuestiones de funcionamiento que yo imagino todos los entrenadores buscamos. Buscamos las variantes que nos solucionen situaciones a la hora de defender y a la hora de atacar”.

“Uno trata de acomodar sus piezas como mejor acomoden a estas distintas etapas del juego. A veces tiene que ver con los jugadores propios o con lo que uno imagina que va a plantear el rival. Nosotros estamos en la construcción de una identidad, de una búsqueda, que va a tener matices según los rivales", añadió.

“Más allá de la valía que tienen los jugadores de la U, que no los voy a descubrir yo, dentro de nuestro esquema y nuestro modelo, creemos que tenemos las herramientas para contrarrestar su parte ofensiva", remarcó.

Gustavo Lema y las posibles salidas de Ahumada y Matus

Por otro lado, el técnico de Audax Italiano se refirió a las eventuales salidas del arquero Tomás Ahumada y el lateral Esteban Matus, quienes son opciones para reforzar a Colo Colo y la propia Universidad de Chile.

“Hago lo que tengo al alcance y lo que tengo al alcance es prepararme como si no se fueran a ir. Son jugadores muy importantes para nosotros y esperemos contar con ellos. Después si se dan sus salidas, los acompañaremos y nos pondremos contentos, porque son chicos fantásticos que están en franco crecimiento", aseguró.

“Ahí se convertiría en un problema reemplazarlos, pero obviamente el club hace un trabajo en ese aspecto para estar preparado. Es difícil a esta altura, estamos a un par de días del inicio del torneo y tener que hacer una reestructura en ese aspecto complicaría. Trato de centrarme en el presente, en lo que puedo manejar y eso es preparar el partido con ellos dos adentro", complementó.

Además, dejó la puerta abierta para un posible retorno del delantero brasileño Sergio Santos, quien supo ser figura en Audax Italiano entre 2015 y 2018. “Siempre que se habla de la posibilidad de la llegada de un jugador de esa jerarquía a todos nos ilusiona. También sabemos que tenemos un presupuesto y estamos trabajando para un armado integral del equipo", advirtió.

“Sería un gusto, pero estamos hoy pensando en las herramientas que tenemos, que no son pocas y que hemos estado trabajando. Vuelvo a decir, esos jugadores están fuera de discusión y sería un upgrade espectacular de poder concretarlos", sentenció.