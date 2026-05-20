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El “Pirata” aumenta su botín: los millones que ha ganado Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

Con su clasificación a los octavos de final, el cuadro aurinegro aseguró un importante monto de dinero.

Javier Catalán

Foto: @coquimbounido

Foto: @coquimbounido

Este miércoles, gracias al empate entre Nacional y Universitario de Deportes, Coquimbo Unido aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pese a tener todavía un partido pendiente por disputar, los “Piratas” ya garantizaron, como mínimo, el segundo lugar del Grupo B y podrán enfrentar a Nacional en Uruguay con un equipo alternativo si así lo decide el cuerpo técnico.

Además de la clasificación a la ronda de los 16 mejores por primera vez en su historia, el elenco aurinegro también celebra fuera de la cancha gracias a los millonarios premios que entrega Conmebol por avanzar de fase y conseguir triunfos en el torneo.

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Hasta ahora, Coquimbo Unido ha acumulado 5.720.000 dólares por su participación en la Copa Libertadores, cifra que ni siquiera considera la recaudación obtenida por sus partidos como local en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, recinto que ha lucido prácticamente lleno en cada presentación internacional.

Ahora, la gran tarea de la dirigencia será definir cómo invertir este importante monto económico. Lo que sí parece claro es que Coquimbo Unido se consolida como uno de los proyectos deportivos más sólidos del fútbol chileno actual.

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