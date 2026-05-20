“Los recortes en ciencia se pagan con vidas”: infectóloga alerta por brotes de ébola y la falta de financiamiento

La reciente alerta sanitaria internacional por un nuevo brote de ébola ha reabierto el debate sobre la importancia de mantener un financiamiento constante en investigación. En entrevista con el programa Tu Nuevo ADN, conducido por Andrea Obaid, la doctora Claudia Cortés, jefa de infectología de la Clínica Santa María y profesora titular de la Universidad de Chile, lanzó una dura crítica a las reducciones presupuestarias en el ámbito científico. Al referirse a las prioridades de los gobiernos en esta materia, la especialista fue enfática al señalar que “no todo renta inmediatamente, pero la investigación en ciencia y en salud salva vidas”.

La doctora explicó que las consecuencias de disminuir los recursos destinados a la ciencia no se notan al instante, sino que “los platos rotos no se pagan de inmediato, se pagan tiempo después cuando aparece una nueva enfermedad, una nueva patología y un nuevo brote”. Un ejemplo dramático de esto es el reciente cierre del principal laboratorio especializado en ébola del CDC en Estados Unidos, provocado por recortes de fondos tras la salida de dicho país de la OMS, lo que hoy dificulta severamente el desarrollo rápido de tratamientos frente a la actual emergencia mundial.

Cortés advirtió que cuando un país desfinancia la ciencia, los laboratorios se desarman y los investigadores emigran, y volver a montar esa capacidad operativa es muy complejo, concluyendo que estas reducciones finalmente “se pagan con vidas”.

La variante Bundibugyo del ébola

Respecto a la situación epidemiológica que motivó la emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de un brote localizado principalmente en Uganda y la República Democrática del Congo, impulsado por una variante distinta conocida como Bundibugyo (o Bundibo). El gran problema de este brote es que, a diferencia de la variante Zaire que circuló hace unos años, para esta cepa específica aún no existen vacunas ni tratamientos desarrollados.

Para entender la enfermedad, la especialista detalló que el ébola es un virus de origen animal, originado principalmente en primates, y que el contagio hacia los humanos ocurre inicialmente por el contacto con estos animales. Posteriormente, la transmisión entre personas se produce exclusivamente por contacto directo con fluidos corporales de un infectado, tales como sangre, orina, semen, vómito o secreciones. La enfermedad se manifiesta tras un periodo de incubación corto, de entre 5 y 14 días, generando una fiebre hemorrágica agresiva que compromete múltiples órganos, altera la coagulación y provoca sangrados letales.

Contacto físico muy estrecho

Frente al temor ciudadano de que este virus pueda generar una pandemia global similar a la del COVID-19, la infectóloga llamó a la calma. Cortés aclaró que, a diferencia del SARS-CoV-2 que es un virus respiratorio que se transmite por el aire, el ébola requiere de un contacto físico muy estrecho para contagiar a otra persona.

Además, debido a su altísima mortalidad y rápida evolución, los afectados suelen fallecer en el lugar sin alcanzar a trasladarse grandes distancias, siendo el personal sanitario el principal grupo de riesgo en los contagios secundarios. Pese a que el riesgo de diseminación masiva es bajo, la doctora recalcó que frente a la globalización actual es fundamental mantener activas las medidas de aislamiento y la vigilancia en los aeropuertos para pasajeros provenientes de zonas de riesgo