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Funcionario de la PDI frustró encerrona en Cerrillos tras disparar contra delincuentes

Los hechos tuvieron lugar en la comuna de Cerrillos mientras el detective se dirigía a su domicilio.

Felipe Romo

Funcionario de la PDI frustró encerrona en Cerrillos tras disparar contra delincuentes

Funcionario de la PDI frustró encerrona en Cerrillos tras disparar contra delincuentes / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Un funcionario de la Policia de Investigación vivió un intento de robo de su vehículo y respondió con el uso de su arma de servicio en dos ocasiones en contra de los atacantes.

El detective fue asaltado en la intersección de Avenida Suiza con Pedro Aguirre Cerda por tres antisociales que rompieron un vidrio del automóvil con un objeto contundente alrededor de las 17:00 horas, según informó la PDI.

Fue en este momento donde el afectado sacó su arma para repeler a los delincuentes, quienes huyeron a pie en dirección norte hasta un vehículo con el que huyeron el lugar.

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Desde el organismo policial confirmaron que el detective no registra lesiones, mientras que aún no se han detectado ingresos en centros asistenciales producto de impactos de bala que puedan estar relacionados.

La PDI ya se encuentra en la investigación de los hechos y realizando las pericias correspondientes para dar con la ubicación de los responsables.

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