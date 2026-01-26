U de Chile busca batir el récord de espectadores para un partido femenino en el país: contra quién juegan, dónde y quién transmite por TV / T@udechilefem

Hasta hace algunos años, el plantel femenino de la U de Chile tuvo la posibilidad de jugar en el Estadio Nacional, pero mayormente como preliminar del plantel masculino.

Sin embargo, este sábado 31 de enero, las “Leonas” serán protagonistas por primera vez en el recinto ñuñoíno, apuntando a marcar un nuevo hito para la especialidad.

Bajo la consigna “Vamos todos. Juntos hagamos historia”, la U de Chile buscará batir el récord de asistencia para un partido de fútbol femenino en el país cuando enfrenten en duelo amistoso a River Plate.

El mejor registro le pertenece a Colo Colo, cuando 19.996 personas llegaron al estadio Monumental para ser testigos de un clásico ante las azules en 2023.

“Batir este récord no se trata solo de llenar las tribunas, sino de demostrar, una vez más, que cuando el deporte se planifica bien, se cuida el espectáculo y se piensa en las personas, la respuesta del público está”, comenta Javiera Moreno, presidenta de ANJUFF, en la previa a este compromiso.

El evento empezará a las 16:00 horas, con un Fan Fest en que habrá música y comida para los asistentes, además de un partido de influencers. Todo como antesala para el choque entre Universidad de Chile y River Plate, el cual arrancará a las 19:00 horas, siendo el primer amistoso de la premporada de las azules.

Las entradas para este partido están disponibles en el sistema Puntoticket, con precios que van de los $5.750 en Galería hasta los $40.250 en Bajo Marquesina. El encuentro también será transmitido por TV en la señal de TVN.