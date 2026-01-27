;

En tan solo dos fechas, Nicolás Guerra se quedó sin técnico en Argentina

Instituto de Córdoba perdió ante Platense y tomó la decisión de destituir al entrenador Daniel Oldrá.

Nicolás Guerra fichó por Instituto de Córdoba, luego de terminar su contrato con Universidad de Chile. Este lunes, en un encuentro contra Platense por la segunda fecha del Grupo B en el Torneo Apertura argentino, el chileno hizo su debut con el pie izquierdo luego de caer por 2-1.

Con este revés, el conjunto “Albirrojo” rescindió el contrato de su director técnico, Daniel Oldrá, que promedió un paupérrimo desempeño en el club, donde solamente logró 4 victorias, 9 empates y 9 derrotas, alcanzando un 32% de rendimiento.

“El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional”, informó la institución en sus redes sociales.

De esta manera, Nicolás Guerra, que solo ha sumado 15 minutos en las primeras dos fechas, se queda sin entrenador y en busca de un interinato momentáneo.

Instituto volverá a las canchas el próximo 3 de febrero, cuando reciba al Lanús de su ex compañero en el “Romantico Viajero”, Matías Sepúlveda.

