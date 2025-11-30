El incómodo momento que vivió Pablo Milad con el presidente de la Conmebol tras la final de la Copa Libertadores

A través de redes sociales se viralizó un video en donde aparece Pablo Milad, Alejandro Domínguez y otras autoridades del fútbol sudamericano, quienes estuvieron presentes en la final de la Copa Libertadores que se jugó este sábado en Lima.

El registro muestra al presidente de la Conmebol realizando un brindis junto a los otros directivos, todos con una cerveza en la mano, menos el timonel de la ANFP, quien se ve algo excluido del grupo.

Al momento de posar para las cámaras, Domínguez se dio cuenta de que Milad estaba mirando desde atrás y lo agarró del brazo para incluirlo en la foto del brindis, a pesar de que el dirigente chileno no tenía nada en la mano.

La incómoda escena generó una ola de reacciones en redes sociales, con varios comentarios negativos hacia el presidente del fútbol chileno.

Revisa el video