El potente mensaje de Díaz por el regreso de Morales a la U: “No vuelvan a Chile; si quieren seguir creciendo, tienen que hacerlo afuera”

El volante azul se mostró en desacuerdo con la decisión del lateral izquierdo, quien volverá al fútbol chileno tras su corto paso por la MLS.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Este martes, Marcelo Díaz habló en rueda de prensa y se refirió a la dura derrota que sufrió la U. de Chile en la “Noche Crema” ante Universitario de Perú, en Lima, donde los azules cayeron 3-0.

“Tuvimos un partido complicado el sábado pasado. Universitario se vio bien en todas sus líneas y nosotros todo lo contrario, no nos vimos bien, no jugamos un buen partido. Lo positivo de la derrota es que marca un antes y un después, nos da una alerta de lo que tenemos que hacer”, señaló el volante de la U.

“Tenemos que trabajar muchísimo, en todas las líneas, porque ante Universitario nos vimos superados y a nosotros no nos gustó desde lo individual y lo colectivo”, agregó el mediocampista.

De cara al inicio del Campeonato Nacional, el “Chelo” comentó: “Creo que llegamos muy bien. Lo que sucedió el fin de semana nos sirve mucho, pero ya no hay tiempo para más, este viernes empieza la disputa por el campeonato. Sigo sosteniendo que este tiene que ser nuestro año, la meta es salir campeón”.

El caso de Marcelo Morales

Marcelo Díaz también abordó el caso de Marcelo Morales, quien está a detalles de volver a la U. de Chile tras jugar un semestre en New York Red Bulls de Estados Unidos.

“A los jugadores que ya hicieron un buen torneo en Chile y se les dio la posibilidad de ir al extranjero, les recomiendo que no vuelvan, porque tienen que hacer sus carreras afuera. Si quieren seguir creciendo, tienen que hacerlo afuera”, fue el mensaje de “Carepato”.

“Cuando me fui al extranjero en 2012 dije ‘no voy a ser el típico jugador que vuelve a Chile a los 2-3 años’. Estuve casi 11 años afuera, bien, mal, pero lo único que me importaba era adquirir experiencia y mantenerme en el extranjero”, sostuvo el volante azul.

Por último, añadió: “A los jóvenes que regresan tan pronto a Chile hay que preguntarles por qué toman esa decisión, que a mí por lo menos no me gusta”.

