O’Higgins y Huachipato ya tienen programación para jugar la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026: fechas, horarios y rivales

Tras el sorteo realizado al mediodía de este jueves, la Conmebol dio a conocer la programación de los partidos de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, instancia que tendrá como protagonistas a O’Higgins y Huachipato.

Ambos clubes chilenos disputarán la Fase 2 del torneo continental y el primero en debutar será Huachipato. El cuadro acerero visitará a Carabobo de Venezuela en el duelo de ida, que quedó fijado para el martes 17 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Misael Delgado.

Por su parte, O’Higgins se estrenará al día siguiente, el miércoles 18 de febrero, cuando reciba al Bahía de Brasil desde las 19:00 horas en El Teniente de Rancagua.

Las revanchas se jugarán una semana más tarde. Huachipato recibirá a Carabobo el martes 24 de febrero a las 19:00 horas en Talcahuano, mientras que O’Higgins visitará a Bahía el miércoles 25 a las 19:00 horas en el Arena Fonte Nova.

Revisa el fixture de O’Higgins y Huachipato en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Duelos de ida

Martes 17 de febrero

19:00 horas | Carabobo vs. Huachipato | Estadio Misael Delgado

Miércoles 18 de febrero

19:00 horas | O’Higgins vs. Bahía | Estadio El Teniente

Duelos de vuelta

Martes 24 de febrero

19:00 horas | Huachipato vs. Carabobo | Estadio CAP

Miércoles 25 de febrero