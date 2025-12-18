;

O’Higgins y Huachipato ya tienen programación para jugar la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026: fechas, horarios y rivales

La Conmebol oficializó el fixture de los equipos chilenos para disputar la fase preliminar del torneo continental.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras el sorteo realizado al mediodía de este jueves, la Conmebol dio a conocer la programación de los partidos de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, instancia que tendrá como protagonistas a O’Higgins y Huachipato.

Ambos clubes chilenos disputarán la Fase 2 del torneo continental y el primero en debutar será Huachipato. El cuadro acerero visitará a Carabobo de Venezuela en el duelo de ida, que quedó fijado para el martes 17 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Misael Delgado.

Por su parte, O’Higgins se estrenará al día siguiente, el miércoles 18 de febrero, cuando reciba al Bahía de Brasil desde las 19:00 horas en El Teniente de Rancagua.

Las revanchas se jugarán una semana más tarde. Huachipato recibirá a Carabobo el martes 24 de febrero a las 19:00 horas en Talcahuano, mientras que O’Higgins visitará a Bahía el miércoles 25 a las 19:00 horas en el Arena Fonte Nova.

Revisa el fixture de O’Higgins y Huachipato en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Duelos de ida

Martes 17 de febrero

  • 19:00 horas | Carabobo vs. Huachipato | Estadio Misael Delgado

Miércoles 18 de febrero

  • 19:00 horas | O’Higgins vs. Bahía | Estadio El Teniente

Duelos de vuelta

Martes 24 de febrero

  • 19:00 horas | Huachipato vs. Carabobo | Estadio CAP

Miércoles 25 de febrero

  • 19:00 horas | Bahía vs. O’Higgins | Arena Fonte Nova

