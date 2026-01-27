En la edición de Los Tenores de este martes 27 de enero, nuestros panelistas comentaron el inminente fichaje de Lautaro Pastrán por Colo Colo, la nueva variante que sumaron para reforzar el arco y su pronta negativa.

Aldo Schiappacasse, Pamela Juanita Cordero, Javier Martín, Patricio Barrera y Carlos Costas escucharon la conferencia de prensa de Marcelo Díaz en la Universidad de Chile y analizaron la severa sanción que recibieron los azules para la primera fecha del torneo.

Además, supieron de la reprogramación del partido entre Deportes Concepción y O’Higgins producto de los incendios que afectaron a la Región del Biobío.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 27 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.