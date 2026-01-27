;

VIDEO. Los Tenores, entre los movimientos de Colo Colo en el mercado y la severa sanción que recibió la U de Chile

En el programa de este martes, nuestros panelistas también comentaron el consejo que le dio Marcelo Díaz a Marcelo Morales ante su inminente regreso al cuadro azul.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este martes 27 de enero, nuestros panelistas comentaron el inminente fichaje de Lautaro Pastrán por Colo Colo, la nueva variante que sumaron para reforzar el arco y su pronta negativa.

Aldo Schiappacasse, Pamela Juanita Cordero, Javier Martín, Patricio Barrera y Carlos Costas escucharon la conferencia de prensa de Marcelo Díaz en la Universidad de Chile y analizaron la severa sanción que recibieron los azules para la primera fecha del torneo.

Además, supieron de la reprogramación del partido entre Deportes Concepción y O’Higgins producto de los incendios que afectaron a la Región del Biobío.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este martes 27 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad