Las soluciones que ofrece la U para hinchas sancionados antes del debut por el Campeonato Nacional 2026

Más de mil fanáticos azules que ya compraron abonos no podrán asistir al primer partido contra Audax Italiano.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

A días del inicio del Campeonato Nacional 2026, más de 3 mil fanáticos de Universidad de Chile recibieron una mala noticia.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a 3.327 hinchas que estuvieron en la galería norte del Estadio Santa Laura el pasado 2 de diciembre, para el partido contra Coquimbo Unido.

“El Tribunal sancionó a los espectadores de la galería norte por instalación de lienzos no autorizados, interrupción del partido en dos ocasiones y reiterada utilización de elementos pirotécnicos”, informó el club.

Esas 3.327 personas no podrán asistir al debut de la U en el Campeonato Nacional 2026, donde los azules enfrentarán a Audax Italiano, este viernes 30 de enero.

Según información de ADN Deportes, hay 1.700 hinchas que compraron abonos y que no podrán asistir al duelo contra Audax, por el castigo que impuso el Tribunal de Disciplina. Ante esta situación, desde Universidad de Chile analizan dos fórmulas para resolver el tema.

La primera solución que propuso el club es entregar, a esas 1.700 personas afectadas, una entrada para el debut del equipo en la Copa de la Liga.

La otra medida es facilitar la devolución económica proporcional de lo que equivaldría el partido contra Audax Italiano, en el abono que compraron esos 1.700 hinchas.

