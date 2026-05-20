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Resultados del Kino que repartió 10.000 millones: números ganadores del sorteo 3229 del miércoles 20 de mayo

Revisa los números ganadores del histórico pozo de 10.000 millones de pesos que repartió este miércoles la Lotería de Concepción.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Kino que repartió 10.000 millones: números ganadores del sorteo 3229 del miércoles 20 de mayo

Este miércoles 20 de mayo, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde entregó un increíble pozo acumulado.

El sorteo número 3229 del Kino repartió $10.000 millones de pesos, el monto más alto en la historia de este juego de azar y que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

  • Kino: $4.140 millones
  • Rekino: $1.110 millones
  • Requete Kino: $1.470 millones
  • Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
  • Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
  • Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
    • 1 Casa
    • 1 SUV
    • Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
    • 1 viaje
  • En cuanto a los premios especiales:
    • 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2 o su equivalente a 30.000.000
    • Bono de 20.000.000
  • Por último, el premio al número de cartón:
    • 1 viaje Madre- Hijo(a) al Caribe, o su equivalente a $4,5 millones
  • Finalmente, Club Kino:
    • Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3229 del Kino

  • Kino: 13, 6, 10, 11, 1, 25, 5, 9, 7, 20, 24, 3, 17, 23
  • Rekino16, 12, 11, 21, 7, 9, 23, 4, 2, 15, 14, 24, 3, 13
  • Requete Kino3, 13, 18, 7, 25, 24, 5, 15, 2, 11, 22, 12, 4, 20
  • Chao Jefe $2.000.0002, 19, 20, 21, 12, 16, 13, 23, 07, 17, 11, 10, 5, 8
  • Chao Jefe $3.000.00023, 18, 17, 2, 8, 10, 24, 1, 15, 12, 11, 25, 19, 5
  • Súper Combo Marraqueta17, 2, 4, 24, 21, 18, 6, 25, 8, 15, 14, 13, 3, 5
  • Premios Especiales por una Mitsubishi L2006, 25, 18, 23, 13, 4, 9, 5, 2, 10, 19, 12, 15, 22
  • Premios Especiales por 20 millones: 3, 14, 6, 20, 23, 9, 1, 13, 18, 19, 17, 15, 7, 25

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