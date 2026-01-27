;

“Los pitos me excitan y me va bien, no es una cosa que me despiste del partido”

El delantero senegalés, Keita Baldé, se hizo viral en redes sociales tras sus comentarios sobre los silbidos que recibe Vinicius Junior.

Daniel Ramírez

Keita Baldé, delantero senegalés que actualmente juega en el Monza de Italia, se hizo viral en redes sociales tras sus comentarios sobre los silbidos que ha recibido Vinicius Junior en el estadio del Real Madrid.

En diálogo con DAZN, el futbolista africano aseguró que, en su caso, los abucheos del público no lo desconcentran, sino que le sirven como un estímulo extra durante el partido.

“Lo de Vini y los pitos, en tema de calentura y de que te insulten, me excita, me gusta, me va bien. No es una cosa que me despiste del partido. Me da energía. Yo creo que a un jugador al nivel de Vini, top mundial, no tendría que importarle que le piten o que lo insulten, eso lo tiene que dejar pasar y concentrarse en el terreno de juego”, señaló Baldé.

Las declaraciones del senegalés generaron bastante repercusión en redes sociales, específicamente por el uso del término “pitos”, que el jugador empleó en el contexto de silbidos del público, pero la palabra tiene un significado distinto en Latinoamérica.

Esto derivó en las bromas de varios cibernautas en redes sociales, de las cuales recopilamos algunas en “X”.

