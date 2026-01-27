Cambia de fecha y estadio: ANFP reprograma partido de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026

A través del sitio web del Campeonato Chileno, la ANFP confirmó que Deportes Concepción y O’Higgins invertirán su localía en la primera fecha de la Liga de Primera 2026, producto de los incendios forestales que afectan a la región del Biobío.

El partido, originalmente pactado para el domingo 1 de febrero en el Estadio Ester Roa, finalmente se trasladará a El Teniente de Rancagua, en un nuevo día y horario.

Según detalló el ente rector del fútbol chileno, el encuentro se disputará el lunes 2 de febrero a partir de las 20:30 horas en el recinto de O’Higgins.

Cabe recordar que la modificación se realizó tras una solicitud presentada por la dirigencia de Deportes Concepción, a raíz del fuerte impacto de los siniestros en la zona y las dificultades logísticas para realizar el encuentro en Collao.

“Dada la contingencia que existe hoy día en la región del Biobio y todos los incendios que están afectando a la gente y a toda nuestra hinchada, se solicitó invertir la localía con O’Higgins”, declaró hace unos días el presidente del cuadro penquista, Diego Livingstone, a ADN Deportes.

“No se va a poder dar el primer partido como local (en Concepción), pero estamos en Primera División. Van a haber más partidos y vamos a llevar muchos espectáculos a la región”, agregó.