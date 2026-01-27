Advierten a Colo Colo por el fichaje de Lautaro Pastrán: “No sé si andaban buscando un jugador así, pero...”

Colo Colo está a detalles de sumar a su quinto refuerzo para la temporada 2026. Se trata de Lautaro Pastrán, atacante argentino nacionalizado chileno que pertenece a Belgrano de Córdoba y cuyo fichaje deberá ser aprobado este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

A la espera de la oficialización del traspaso, ADN Deportes conversó con dos exjugadores de Everton, quienes compartieron con el extremo de 23 durante su paso por el cuadro de Viña del Mar, donde jugó en dos etapas entre 2022-23 y 2024.

“Es un jugador desequilibrante, le gusta el mano a mano, encarar, agarrar el balón y todo. Yo creo que ahora, con toda esta vuelta que se ha dado, tiene experiencia. Jugó en Argentina y en Liga de Quito", declaró el exvolante del elenco ruletero, Fernando Saavedra.

“No sé si Colo Colo andaba buscando a un jugador desequilibrante por fuera, pero a Lautaro le gusta encara y el uno contra uno. No sé si sea tan goleador, pero es bien desequilibrante para buscar el mano a mano y jugar por fuera", agregó.

Los inicios de Lautaro Pastrán en Everton

Por otro lado, Christian Ochoa, exlateral y entrenador que tuvo a Pastrán en el fútbol formativo de Everton, agregó: “Cuando lo hice jugar por la proyección marcaba mucho la diferencia. Yo jugaba con él por un extremo y jugaba por el otro extremo con (Mitchell) Wassenne, que está ahora en Unión Española. Los dos son muy habilidosos".

“Después se fue ordenando tácticamente, sobre todo cuando llegó Paqui (Meneghini), que fue quien lo hizo debutar. Estoy contento por él, creo que se lo merece”, complementó.

Además, Ochoa entregó detalles de los primeros pasos del jugador en Everton. “Es un cabrón súper disciplinado, que venía de Argentina y que le costó un poco adapatarse acá por el tema de la pandemia”, afirmó.

“Menos mal que no se fue. Teníamos miedo que pescara sus cosas y se fuera, y al final se quedó. Sufrió un poco con el tema de la pandemia, todos esos meses que estuvimos casi sin entrenar. Lo bueno es que vivía al frente del club y solo cruzaba la calle para poder entrar al gimnasio e ir a trotar, porque estaba todo cerrado. Me alegro por él", concluyó sobre el inminente arribo del atacante a Colo Colo.