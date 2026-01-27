;

VIDEO. La molestia de “Chupete” Suazo con la directiva de San Luis por la realización de partido a beneficio por los incendios en el sur

El exdelantero mostró su descontento en conferencia de prensa, declarando que “este tipo de situaciones no suman para nada”.

Damián Riquelme

Agencia Uno

Agencia Uno

El pasado domingo, San Luis de Quillota realizó un partido amistoso con Limache para ayudar a los damnificados por los incendios en la zona sur del país.

Por lo mismo, al entrenador de los “Canarios”, Humberto Suazo, le disgustó la realización de ese encuentro porque lo obligó a alterar la planificación que había armado para este 2026.

ADN

En conferencia de prensa manifestó su descontento con la directiva, declarando que “el equipo podría haber aportado de otra forma (...) El aporte de cada jugador a lo mejor iba a ser más importante o más elevado a lo que fue el partido o la recaudación”, afirmó el exgoleador de “La Roja”.

En esta misma línea, otra de las cosas que también le disgustaron fue que “no hubo cuidados para la integridad” de los jugadores.

“Más que todo pensando en que tuvimos una semana de diez, doce entrenamientos y tuvimos que enfrentar este partido, que se nos podría haber lesionado quizás un juvenil que lo íbamos a necesitar el día de la Copa Chile”, sostuvo “Chupete”.

“Sé lo que valgo, sé lo que hemos formado, el cuerpo técnico que hemos preparado para poder afrontar este 2026 de la mejor manera y este tipo de situaciones no suman para nada”, recalcó Humberto Suazo.

El goleador de las clasificatorias a Sudáfrica 2010 y hoy técnico de San Luis fija su mirada en los torneos oficiales que se avecinan. El cuadro quillotano vuelve a las canchas este 31 de enero por la Copa Chile contra Deportes Copiapó, mientras que la Primera B arrancará el fin de semana del 21 de febrero, cuando visiten a Unión Española.

