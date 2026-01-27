;

Anuncian megaobra para ampliar y techar icónico estadio del fútbol sudamericano: más de USD 100 millones

River Plate comunicó de forma oficial el inicio de un ambicioso proyecto para reformar el Estadio Monumental de Buenos Aires.

River Plate sorprendió este martes al mundo del fútbol argentino y sudamericano al anunciar de forma oficial el inicio de un ambicioso proyecto para la ampliación y el techado del Estadio Monumental de Buenos Aires.

A través de un video publicado en redes sociales, el presidente del cuadro millonario, Stefano Di Carlo, informó el club avanzará formalmente hacia la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado de la totalidad de las tribunas del Mâs Monumental.

La obra ampliará la capacidad del recinto para recibir a 101.000 espectadores, transformándolo así en el segundo estadio más grande del mundo para un club de fútbol.

Según detalló River Plate en un comunicado, el inicio de las obras está proyectado para la primera semana de abril de este 2026, con un nuevo diseño que permitirá incorporar 16.000 asientos adicionales en una nueva bandeja.

La construcción tendrá un plazo aproximado de 36 meses (tres años), con un costo estimado que superará los 100 millones de dólares. “El valor exacto del desarrollo se sabrá dependiendo del resultado de la licitación”, explicó la institución.

“River Plate continúa así su camino de modernización, crecimiento y liderazgo histórico en materia de infraestructura deportiva, consolidando al estadio que soñó Antonio V. Liberti como el más grande e importante de América y una referencia a nivel global”, agregaron.

